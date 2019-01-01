«НАШЕСТВИЕ-2019» соберет мэтров и молодых рокеров

С 19 по 21 июля в Большом Завидове Тверской области «НАШЕСТВИЕ-2019» будет встречать гостей, чтобы встретить свое 20-летие. Заезд на фестиваль возможен уже за день до официального открытия - 18 июля.

В этом году участниками «НАШЕСТВИЯ» стали: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Anacondaz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, Северный Флот, MORDOR, Бригадный подряд, Эпидемия, Тайм-Аут, Кирпичи, СЛОТ, МЭD DОГ, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнёт Ель, [AMATORY], Jane Air, Ангел НеБес, JACK ACTION, Монгол Шуудан, ##### (5 DIEZ), Моды, Dёргать!, Casual, Гран-КуражЪ, Порт (812), LASCALA, Пневмослон, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, I.F.K., Catharsis, Голос Омерики, Clockwork Times, Гребля, Фантастика, Черный вторник, PRAVADA, ORIGAMI, Круиз, Аркона, Казускома, кис-кис и многие-многие другие.

Билеты категорий «Входной», «FAN» и «VIP» являются именными. Приобрести их можно только на сайте фестиваля nashestvie.ru. При покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, а также электронную почту и телефон.

Информация о фестивале:

«НАШЕСТВИЕ» – крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, который является самым масштабным и посещаемым ежегодным музыкальным событием в России и ближнем зарубежье. «Главного приключения года» было создано радиостанцией «НАШЕ Радио» и проводится с 1999 года. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты.

С 2009 года «Главное приключение года» обрело постоянную «прописку» – Большое Завидово в Тверской области. Огромная территория, расположенная в живописных местах Тверской области, находится в 10 км от федеральной трассы «Москва – Санкт-Петербург» и в 3 км от железнодорожной платформы «Конаковский Мох».

«НАШЕСТВИЕ» стремится стать одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это стало возможным благодаря созданию в полевых условиях колоссальной по объёму инфраструктуры. Каждый год организаторы делают всё, чтобы бытовые условия для всех категорий зрителей становились более комфортными, а развлекательная программа – разнообразней и интереснее.

С 2017 года билеты на фестиваль стали именными, и приобрести их можно только на www.nashestvie.ru.





«Наше радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн. слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «Наше Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».

