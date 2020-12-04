«НАШЕ Радио» запустило новогодний марафон подарков
Радиостанция «НАШЕ Радио» анонсировала новогодний конкурс, участники которого смогут выиграть бытовую технику. Розыгрыш пройдет в эфире утреннего шоу «Подъёмники» в период с 7 по 25 декабря.
По условиям конкурса, каждый час с 7 до 11 часов утра по московскому времени в эфире радиостанции будут звучать фрагменты интервью музыкантов, актеров и других известных людей. Слушателям предложат угадать, кому принадлежат голоса. Сообщения с вариантами ответов необходимо отправить через специальную форму на сайте nashe.ru.
Победителем станет тот, кто первым пришлёт четыре правильных ответа. Он и получит приз. А те, кто пришлёт 16 правильных ответов с понедельника по четверг, каждую пятницу будут участвовать в розыгрыше приза недели.
Как рассказали организаторы конкурса, победители дня смогут побороться за главный приз конкурса – дачный домик.
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