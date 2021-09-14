«НАШЕ Радио» провело кастинг на «Таврида.АРТ» в Крыму
На площадке фестиваля «Таврида.АРТ», прошедшего в третий раз в Крыму, в общей сложности состоялось 157 кастингов: из них 27 прошли офлайн и еще 130 - онлайн. В кастингах приняли участие более 4300 молодых творцов. По результатам отборов 50 участников получили предложения о сотрудничестве от ведущих творческих проектов страны.
По результатам отбора участник фестиваля, музыкант Николай Леонов из Новосибирской области выиграл ротацию на «НАШЕм Радио». Также участник «Большой Перемены» Егор Князев приглашён стать одним из ведущих фестиваля «Нашествие».
«Подобные кастинги вдохновляют не только участников, но и членов жюри. Мне понравились все номера. Я для себя стараюсь не делить людей на музыкальные направления и стили. Если человек интересен, талантлив и обаятелен, горит своим делом, это всегда заметно. Я даже заберу лист с фамилиями конкурсантов, интересно будет наблюдать, как сложится музыкальная судьба участников», – сказала Анастасия Рогожникова, программный директор «НАШЕго Радио».
Фестиваль «Таврида.АРТ» объединил все направления искусства и стал самой большой площадкой России для самореализации молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий.
Больше о радиостанции и изменениях в эфире можно узнать на официальном сайте.
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