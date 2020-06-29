«НАШЕ радио» объявило о розыгрыше призов

С 29 июня начался розыгрыш призов для слушателей «НАШЕго радио». Как сообщили в пресс-службе радиостанции, акция проводится в эфире утреннего шоу «Подъёмники».

Призы разыгрываются каждый час с 7 до 11 часов утра с понедельника по пятницу. Участники конкурса могут выиграть качественную бытовую технику – уличный гриль, кофеварку или телевизор, а также круиз на теплоходе. Главный приз – мобильная баня.

Задача участников конкурса – угадать по голосу артистов дня, голоса которых прозвучат после специальной звуковой отбивки конкурса. Последняя прозвучит в 10:10-10:15. Победителем дня станет слушатель, который первым пришлёт на сайт nashe.ru всех четырёх артистов. Победителя дня в 10:30 объявят ведущие «Подъёмников».

В пятницу ведущие шоу будут разыгрывать приз недели среди тех, кто прислал 16 правильных имён и фамилий. Приз заберут три слушателя, которые первыми угадают и пришлют на портал nashe.ru название прозвучавшей в эфире песни про лето.

