«НАШЕ Радио» начало вещать в Смоленске
К «НАШЕму Радио» присоединился еще один город. С 1 октября радиостанция начнет свое работу в Смоленске.
Частота вещания радио в Смоленске 90,9 МГц. К числу слушателей могут присоединиться еще 320 тысяч человек.
С 9 сентября «НАШЕ Радио» слушают в Анапе, а 1 сентября к сети вещания присоединилась станица Павловская Краснодарского края. Летом «НАШЕ Радио» зазвучало в городе Вязьма Смоленской области.
«НАШЕ Радио» является одной из ведущих российских радиостанций. Радио входит в состав «Мультимедиа Холдинга» с аудиторией в 5,4 миллиона слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции представляют группы «Агата Кристи», ДДТ, «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 20 лет «НАШЕ Радио» остается организатором крупнейшего на постсоветском пространстве музыкального фестиваля «Нашествие».
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