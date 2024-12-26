«НАШЕ Радио» начало вещание в Нижнем Тагиле

С 26 декабря «НАШЕ Радио» зазвучало в Нижнем Тагиле, вещание доступно на частоте 95,4 МГц.

В июне «НАШЕ Радио» приступило к вещанию еще в семи российских городах, а с августа вернулось в Курган. Более 300 тысяч жителей столицы Зауралья снова услышали радиостанцию на частоте 107,5 FM.

«НАШЕ Радио» входит в структуру «Мультимедиа Холдинга». На сегодняшний день ее сеть вещания покрывает* 206 стран, еженедельный охват превышает** 9,1 миллиона человек.

* По данным сервиса «Радиостатистика»

** Mediascope. Radio Index – Россия 100+. Апрель – Сентябрь 2024 (+Zodiac), Reach, 12+

