«НАШЕ Радио» начало вещание в Нижнем Тагиле
С 26 декабря «НАШЕ Радио» зазвучало в Нижнем Тагиле, вещание доступно на частоте 95,4 МГц.
В июне «НАШЕ Радио» приступило к вещанию еще в семи российских городах, а с августа вернулось в Курган. Более 300 тысяч жителей столицы Зауралья снова услышали радиостанцию на частоте 107,5 FM.
«НАШЕ Радио» входит в структуру «Мультимедиа Холдинга». На сегодняшний день ее сеть вещания покрывает* 206 стран, еженедельный охват превышает** 9,1 миллиона человек.
* По данным сервиса «Радиостатистика»
** Mediascope. Radio Index – Россия 100+. Апрель – Сентябрь 2024 (+Zodiac), Reach, 12+
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