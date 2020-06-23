На сайте «Радио JAZZ» покажут спектакли для молодёжи

В рамках всероссийского проекта «Большие гастроли-онлайн» при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM с 23 по 28 июня состоится виртуальный тур для молодёжи всех возрастов (от 6+ до 18+), приуроченный для ко Дню молодёжи в России. На сайте радиостанции radiojazzfm.ru пройдут трансляции спектаклей из театров Челябинска, Нягани, Северска, Перми, Твери и Кемерово.

В программе онлайн-гастролей — три постановки современных авторов. Это мелодрама «Валентинов день» российского сценариста Ивана Вырыпаева, автобиографическая пьеса американо-канадского фантаста Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо» и шесть разных историй о детях для взрослых по пьесам подростков — «Я есть!» —– участников первой драматургической лаборатории в Югре. Кроме того, запланированы трансляции видеозаписей знаменитых сказок «Карлик Нос» и «Сказка о царе Салтане».

Расписание:

23 июня в 19.00 — «Валентинов день» мелодрама по пьесе Ивана Вырыпаева, режиссер Тимур Насиров, Челябинский государственный драматический «Молодежный театр» / 18+ / 1 час 35 минут; 24 июня в 19.00 — «Я есть» по пьесам участников драматургической лаборатории «Я есть!», режиссеры Данил Чащин, Сергей Чехов, Няганский Театр юного зрителя (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) / 12+ / 1 час 33 минуты; 25 июня в 19.00 — «Сотворившая чудо» по пьесе Уильяма Гибсона, режиссер-постановщик Александр Загораев, Северский театр для детей и юношества /12+ / 1 час 55 минут; 26 июня 15.00 — мюзикл «Карлик Нос» по мотивам сказки Вильгельма Гауфа, композитор заслуженный деятель искусств РФ Лора Квинт, режиссер Борис Мильграм, музыкальный руководитель и дирижер – заслуженный работник культуры РФ Татьяна Виноградова, Пермский академический Театр-Театр / 6+ / 1 час 57 минут; 27 июня 15.00 — «Сказка о царе Салтане» по произведению А.С. Пушкина,

режиссер-постановщик Евгений Зимин, Тверской Театр Юного Зрителя / 6+ / 1 час 14 минут; 28 июня 15.00 — «Чук и Гек» по одноименному рассказу А.П. Гайдара, Кемеровский областной театр кукол им. Аркадия Гайдара / 6+ (8+) / 53 минуты.

Зрители смогут посмотреть спектакли и в любое другое время: видеозапись трансляции сохраняется на сайте radiojazzfm.ru.

