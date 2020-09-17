На рост винила в США в России ответили «Виниловым октябрём»

Впервые с 1980-х годов продажи виниловых пластинок в США по выручке превзошли продажи компакт-дисков. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), за первую половину 2020 года на винил пришлось 62% продаж физических носителей на $232 миллиона, в то время как CD-диски принесли только $129,9 миллионов.

На волне нового западного тренда в России запускают акцию «Виниловый октябрь». С 1 по 31 октября в эфире радиостанции ROCK FM будут рассказывать о главных виниловых пластинках в истории человечества, а в утреннем эфире DRIVE TIME – проводить ежедневные розыгрыши.

Как сообщили в ROCK FM, будет разыграно 50 виниловых пластинок, а по пятницам слушателей ждет суперприз – виниловый проигрыватель.

