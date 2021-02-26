На ROCK FM стартует акция «Рок-букет»

С 1 по 5 марта радиостанция ROCK FM проводит акцию «Рок-букет». Ежедневно, по дороге на работу, включайте Утреннее шоу DRIVE TIME и выигрывайте призы! Для участия необходимо дозвониться ведущему Бендеру в прямой эфир и правильно ответить на вопрос. Самый эрудированный и быстрый получит заряд позитива на весь день и шикарный букет для любимого человека.

Порадуйте себя и своих любимых вместе с Утренним шоу DRIVE TIME на ROCK FM 95.2.

Слушайте DRIVE TIME каждое утро с 8 до 11 и начинайте своё утро правильно!

Подробная информация на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции.

