На «НАШЕм Радио» стартовала неделя с Гариком Сукачевым

С 28 октября по 3 ноября в эфире «НАШЕго Радио» пройдёт неделя, посвященная главному московскому хулигану Гарику Сукачёву. 1 декабря 2019 года музыканту, режиссёру и актёру исполняется 60 лет, и легендарный рок-н-рольщик обещает рассказать в эксклюзивных интервью всё от и до.

На свой юбилей Игорь Иванович подарки не только принимает, но и дарит. И таким подарком для многочисленных поклонников станут концерты юбилейного тура «GO», которые пройдут 16 ноября в Москве и 22 ноября в Санкт-Петербурге.

Напомним, что ближайшее грандиозное шоу в столице состоится на ЦСКА Арене пройдет при поддержке «Ультра Продакшн». Каждое выступление обещает быть зрелищным и эффектным, так как музыканты берут за правило выкладываться на сцене даже не на 100%, а на все 200%, заряжая зал неистовой энергией.

Добавим, что узнать больше можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.

