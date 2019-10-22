Музыканты The Matrixx – о коллегах из оркестра «Глобалис»: Святые люди!

Глеб Самойлов и The Matrixx репетируют с оркестром «Глобалис», чтобы 14 ноября сыграть все хиты «Агаты Кристи» в симфонической аранжировке. Ведущие программы «За сценой» на «НАШЕм радио» спросили у Дмитрия Снейка Хакимова, а правда ли, что все классические музыканты очень правильные и без вредных привычек? Оказалось, правда. Подробности – только на НСН.

«Это действительно очень культурные и очень организованные люди. Несмотря на то, что их огромное количество (это – десятки людей), все очень вовремя приходят на репетиции и саунд-чеки. Все быстро одеваются во фраки и вечерние платья, быстро, организованно выходят на сцену. А потом мы не успеваем дойти от сцены до гримерки, а они уже все переоделись и сидят в автобусе. То есть, это настолько организованные люди, что я был просто в шоке. Прямо как солдатики. И естественно, никто из них не пьёт и не курит. Серьезно, я в курилке никого из оркестрантов не видел. Прям святые!» - отметил артист.

Послушать все хиты «Агаты Кристи» в сопровождении музыки очень культурных людей – симфонического оркестра «Глобалис», можно будет 14 ноября в московском «Крокус Сити Холле».

