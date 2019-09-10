Музыканты отметили 55-летие Летова трибьютом его песен

В День рождения лидера группы «Гражданская оборона» вышел официальный сборник-трибьют «Без меня». В альбом вошли 27 треков Егора Летова в исполнении разных российских музыкантов. Продюсер трибьют-проекта Елена Савельева заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о проекте – только на НСН.

«Когда мы начали готовить, этот проект, мы знали, что два трибьюта песен группы «Гражданская оборона» уже выходили в 2002 и 2003 годах. После этого официальных трибьютов не было. И в год 55-летия Егора Летова мы подумали, что будет здорово сделать его персональный, авторский трибьют. И, конечно, нам хотелось, чтобы и молодые музыканты и молодые люди, которые не знают о Егоре Летове ничего кроме того, что его именем хотели назвать аэропорт и вся страна за это голосовала, разобрались в его творчестве и послушали его песни. Релиз получился очень актуальным. Мы посмотрели на то, как молодежь работает на концертах, как она поет, посмотрели, кто нам близок, написали ряд писем и получили большое удовольствие от того, что есть столько хорошей, яркой молодежи, подхватившей этот трибьют», - подчеркнула она.

Билли Новик, Louna, Animal Джаz, «Сансара», «Психея», «Наив», «Ленинград», Гречка, Нейромонах Феофан, Слава КПСС и многие другие исполнили песни Летова разных лет, начиная от «Все идет по плану» и «Зоопарк», созданных еще в 80-х годах, и заканчивая композициями с пластинки «Зачем снятся сны?» - последней в дискографии «Гражданской обороны».

А сегодня в эфире «НАШЕго радио» каждый час идут специальные выпуски, из которых вы сможете узнать много нового о жизни и творчестве Егора Летова. Например, о том, как так вышло, что музыкальный педагог не обнаружил у маленького Егор Летова ни слуха, ни голоса, о любимых книгах и домашней студии музыканта, о любви к футбольному клубу «Челси» и о коллекции кактусов.

