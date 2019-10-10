Музыканты Lumen стали героями комикса

Группа Lumen выпустила видеоклип на песню «Страх». Композиция вошла в саундтрек к комиксу про Бэтмена, и дала название новой концертной программе, с которой музыканты скоро отправятся в осенний тур. В самом ролике можно увидеть фрагменты комикса «Тёмные ночи. Металл», злых Бэтменов из Темной мультивселенной, Лигу справедливости, а, главное, самих музыкантов Lumen. Тоже нарисованных! Тэм Булатов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и рассказал, что работая над песней и видео, группа позаботилась и о тех поклонниках, кто к комиксам равнодушен, и о тех, кто ревностно следит за соблюдением канонов. Подробности – только на НСН.

«С одной стороны, мы сразу сочиняли песню так, чтобы никакой привязки к комиксам. Очень многие наши слушатели, которым вся эта история с комиксами не очень близка нам так и сказали: «Бэтмен – это, конечно, очень хорошо, но мы будем воспринимать эту песню через сотенную призму, оторванную от комиксов. Тем более, что в тексте песни «Страх» никакого упоминания всех этих супергероев нет. А нам хотелось показать тем фанатам комиксов, которые пристально следили за этим проектом с тех пор, как издательство обозначило наше участие в нем, насколько мы старались сохранить дух истории. Именно это было главной концепцией видеоработы. Мы показали ключевые моменты развития истории, не раскрывая сюжет», - отметил артист.

Совсем скоро новую песню «Страх» и одноимённую программу можно будет услышать вживую. 8 ноября главный концерт тура пройдёт в московском клубе Adrenaline Stadium.

