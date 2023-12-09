«Мураками» представили новогодний сингл

«Белым-бело» — это не просто песня. Это искусство оставаться уязвимым, вспоминать прошлое и одновременно представлять будущее. Это приглашение к вдумчивому взгляду на себя и свои отношения», - отметила Диляра Вагапова

Песня создает образ чистого листа, на котором каждый со всей искренностью может написать новую главу своей истории.

Коллектив представить сингл на праздничных акустических концертах, которые пройдут в первые дни 2024 года в Казани, Ижевске, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.





