Мураками и LASCALA выиграли премию «Чартова дюжина 2022» в номинации «совместная работа»

И Мураками, и LASCALA присутствуют сегодня на Adrenaline STADIUM, где проходит ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио», они получили на сцене вторую премию за вечер.

Ранее во вторник их композиция «Ночь» выиграла премию в номинации «Песня».

В рамках большого трёхчасового шоу на сцену выйдут восемь коллективов. Завершится сегодняшний фестиваль выступлением группы Louna.

