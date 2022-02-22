Мураками и LASCALA выиграли премию «Чартова дюжина 2022» в номинации «совместная работа»

Мураками и LASCALA признаны во вторник победителями премии «Чартова дюжина 2022» в номинации «Совместная работа» за композицию «Ночь».

В числе других претендентов на победу в этой номинации были: Даня Милохин & Мумий Тролль («Башня»), Моя Мишель feat. Шура «Би-2» («Тёмная вода»), Заточка feat. Аффинаж («Спой мне»), а также Павел Пиковский, Сергей «Чиж» Чиграков feat. М.Русин («Передай другому»).

Клип Би-2 признан лучшим на «Чартовой дюжине 2022»

И Мураками, и LASCALA присутствуют сегодня на Adrenaline STADIUM, где проходит ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио», они получили на сцене вторую премию за вечер.

Ранее во вторник их композиция «Ночь» выиграла премию в номинации «Песня».

В рамках большого трёхчасового шоу на сцену выйдут восемь коллективов. Завершится сегодняшний фестиваль выступлением группы Louna.

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ФОТО: пресс-служба коллектива
ТЕГИ:Рок-фестивальЧартова ДюжинаМузыканты
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