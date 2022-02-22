Мураками и LASCALA выиграли премию «Чартова дюжина 2022» в номинации «совместная работа»
Мураками и LASCALA признаны во вторник победителями премии «Чартова дюжина 2022» в номинации «Совместная работа» за композицию «Ночь».
В числе других претендентов на победу в этой номинации были: Даня Милохин & Мумий Тролль («Башня»), Моя Мишель feat. Шура «Би-2» («Тёмная вода»), Заточка feat. Аффинаж («Спой мне»), а также Павел Пиковский, Сергей «Чиж» Чиграков feat. М.Русин («Передай другому»).
И Мураками, и LASCALA присутствуют сегодня на Adrenaline STADIUM, где проходит ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио», они получили на сцене вторую премию за вечер.
Ранее во вторник их композиция «Ночь» выиграла премию в номинации «Песня».
В рамках большого трёхчасового шоу на сцену выйдут восемь коллективов. Завершится сегодняшний фестиваль выступлением группы Louna.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- Мураками и LASCALA выиграли премию «Чартова дюжина 2022» в номинации «совместная работа»
- Страны ЕС договорились о пакете санкций против России
- Лучшей песней премии «Чартова дюжина 2022» стала «Ночь» Мураками и LASCALA
- Концерт группы «Кино» удостоился премии «Чартовой дюжины»
- Клип Би-2 признан лучшим на «Чартовой дюжине 2022»
- Путин назвал четыре условия для нормализации отношений между РФ и Украиной
- «Куртки Кобейна» получили награду «Чартовой дюжины» в номинации «Сайд-проект»
- Российские олигархи потеряли свыше $8 млрд после признания РФ ЛНР и ДНР
- Путин заявил, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях
- «Чартова дюжина» признала кавер «Мумий Тролля» на песню Александра Дёмина лучшим
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru