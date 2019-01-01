Музыка
Metallica на московском концерте исполнила песню Виктора Цоя
22 июля09:57
Группа Metallica во время концерта в Лужниках исполнила знаменитую песню Виктора Цоя «Группа крови» на русском языке, передает Ura.ru. Отмечается, что зрители отреагировали восторженно и начали подпевать музыкантам.
Как сообщает «Свободная пресса», Metallica выступила в Москве в рамках международного тура WorldWired Tour.
Рок-группа Metallica была образована в США в 1981 году. Песня Виктора Цоя «Группа крови» была впервые исполнена им в 1988 года.
Цой трагически погиб в 1990 году в результате ДТП в Латвии.
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