Metallica на московском концерте исполнила песню Виктора Цоя

Группа Metallica во время концерта в Лужниках исполнила знаменитую песню Виктора Цоя «Группа крови» на русском языке, передает Ura.ru. Отмечается, что зрители отреагировали восторженно и начали подпевать музыкантам.

Как сообщает «Свободная пресса», Metallica выступила в Москве в рамках международного тура WorldWired Tour.

Рок-группа Metallica была образована в США в 1981 году. Песня Виктора Цоя «Группа крови» была впервые исполнена им в 1988 года.

Цой трагически погиб в 1990 году в результате ДТП в Латвии.





