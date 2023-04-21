Местные жители по достоинству оценят фестиваль «НАШЕСТВИЕ 2023»

Накануне фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2023», который в этом году впервые пройдет в Боровском районе Калужской области, в НСН обратились жители деревни Митяево и близлежащих СНТ с просьбой рассказать, как будет соседствовать на новом месте знаменитый фестиваль с местными жителями. За ответами редакция обратилась к директору фестиваля «НАШЕСТВИЕ» Евгении Киселевой.

— Евгения, давайте начнем с главного, с безопасности. В своих интервью вы постоянно делаете упор на безопасность фестиваля для ваших многочисленных гостей. Но насколько ваш фестиваль будет безопасен для местных жителей?

— Начну, если можно, с ваших слов – вот вы сказали «ваш фестиваль». Но все наши усилия направлены на то, чтобы в деревне Митяево и близлежащих СНТ как можно скорее начали говорить «наш фестиваль». Так у нас было принято все последние десятилетия. Например, в Тверской области жители Конаковского района до сих пор считают нас своими, когда мы объявили о переезде в Калужскую область, то получили массу писем с сожалениями и благодарностями за добрососедство. И это не просто слова, ведь «НАШЕСТВИЕ» стало для них тем местом, где местные жители могли и отдохнуть, и прилично заработать, оказывая всяко-разные услуги как самому фестивалю, так и его гостям. Уверена, что и в Боровском районе Калужской области у нас сложатся самые добрососедские отношения с местными жителями.

Что касается безопасности, то приведу простые цифры: на поле фестиваля «НАШЕСТВИЕ» в этом году будут работать несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов (полиция, Росгвардия, ОМОН, ГИБДД, МЧС и др.), плюс мы нанимаем около тысячи охранников ЧОП, главная задача которых – обеспечить безопасность как внутри, так и вокруг фестиваля, на прилегающих территориях.

— Ну вот конкретная деревня Митяево, как вы именно там планируете обеспечивать безопасность? Например, будет ли ночное патрулирование? Будете ли вы устанавливать системы видеофиксации на деревенских улицах и т.д.?

— Давайте я вам расскажу, как устроен наш фестиваль, и большинство ваших вопросов отпадет автоматически. Фактически, мы в чистом поле строим маленький самодостаточный город. Нам не нужны деревенские улицы: по ним не ходят наши гости и не ездят наши машины. Все, что нужно для комфортного проживания на «НАШЕСТВИИ» есть внутри фестивального городка. И упреждая ваш вопрос о праздношатающихся толпах чужаков по деревенским улицам, сразу успокою – такого не будет. Фестивальный городок – это огороженная, строго охраняемая территория, туда нельзя просто так проникнуть. Билетная система так устроена, что гость, попав на фестиваль, остается внутри и имеет в своем распоряжении полную инфраструктуру для комфортного времяпрепровождения. Зрителям нет необходимости покидать площадку. А ещё мы всех наших гостей знаем по имени, фамилии и отчеству, т.к. на «НАШЕСТВИИ» уже много лет именные билеты, и на фестиваль можно попасть, только предъявив билет и паспорт. Так что посторонних не будет.

— Хорошо, ну а дороги? Как ваши гости попадут на фестиваль, минуя Митяево?

— Въезд на фестиваль обустроен за деревней Митяево, поэтому заезжать внутрь деревни нет никакого смысла. Кроме этого мы планируем выставить пост на въезде в деревню и соседние СНТ, чтобы проезжать на деревенские улицы могли только жители.

Важный момент – все дни работы фестиваля, с пятницы 4 августа по понедельник 7 августа мы организуем регулярные рейсы автобусов по маршруту «ж/д станция Балабаново - НАШЕСТВИЕ – ж/д станция Балабаново», чтобы наши гости, приезжали прямо ко входу на фестиваль и, покидая фестивальный городок, сразу уезжали на железнодорожную станцию.

— Какой будет режим концертных программ (время начала звукового вещания и завершения) по зонам размещения сцен? Правда ли, что главная сцена будет располагаться рядом с деревней?

— Нет, это не так. Рядом с деревней Митяево (на огороженной территории) будут расположены палаточные городки, кэмпинги и парковки. Главная сцена будет находиться в противоположной стороне, около километра до деревни.

Все музыкальные сцены (а в этом году у нас их будет всего две), будут работать в следующем режиме:

· Главная сцена: с 12:00 до 24:00;

· Молодежная сцена: с 09:00 до 24:00.

При этом саундчеки в ночное время мы проводим с пониженным уровнем шума. Все расстояния от музыкальных сцен до ближайших домов просчитаны нами с точки зрения норм и правил проведения культурно-массовых мероприятий. У нас в этом деле большой опыт и экспертиза.

— Как будет организована охрана площадки при технической подготовке мероприятия? Чтобы, например, исключить набеги собирателей лома, желающих стащить то, что плохо лежит. Местные сообщают, что им такие набеги доставляют порой немало хлопот…

— Да, конечно, мы огораживаем всю территорию фестиваля за месяц до его начала и охраняем еще неделю после его окончания, пока не демонтируем все свои сооружения и не приведем в порядок поле фестиваля. Набегов не боимся (смеется), сможем и за себя постоять, и за местных жителей, если потребуется.

— Нам пишут, возможно ли участие местных жителей в производстве работ, связанных с мероприятием? Если, например, у кого-то есть погрузчик, кран, трактор, есть шанс посотрудничать с вами?

— За первую неделю после объявления «НАШЕСТВИЯ» к нам обратилось уже три десятка местных предпринимателей, которые активно предлагают свои услуги: от протяжки оптоволокна, бурения скважин, подготовки дренажа, отсыпки щебнем и песком дорог, до клининга, транспортных услуг и аренды оборудования и складских помещений. Мы всегда говорим, что "НАШЕСТВИЕ" — это внутренний туризм и развитие территории, которая нас так дружелюбно принимает. Поэтому оргкомитет фестиваля принял решение отдавать предпочтение подрядчикам из Калужской области. Присылайте нам свои предложения на электронную почту службы поддержки «Нашествия» (help@nashestvie.ru), уверена, мы сможем стать полезными друг для друга.

— Планируется ли подключение к электросетям деревни? Деревенская линия может быть перегружена и не возникнут ли проблемы у жителей?

— Я уже говорила, что у нас все свое. У нас собственные независимые источники электричества, и мы не планируем подключаться к деревенским электросетям. А еще нам не нужны местные парковки, и мы не позволим кому-либо парковаться у ваших дворов, будем договариваться об этом с ГИБДД. И вода с канализацией нам тоже не нужны – мы все свои потребности обеспечим сами.

— Ну хорошо, а что делать с пиротехнической активностью?

— Нет никакой пиротехнической активности. На фестивале «Нашествие» все проходит в строгом соответствии с программой фестиваля и все подобные несанкционированные действия мы пресекаем самым серьезным образом. Здесь бояться нечего, у нас отработанные годами правила и методы работы по организации фестивалей.

— Как местные жители смогут связаться с вами во время подготовки и проведения фестиваля?

— Во время подготовки фестиваля вы можете написать свое обращение на электронную почту службы поддержки «Нашествия» - help@nashestvie.ru

А во время проведения фестиваля можно будет обратиться в Центр управления фестивалем по горячей линии, телефон мы сообщим заблаговременно. Центр будет круглосуточно работать на прием информации со всех площадок и точек фестиваля, и на решение возникающих задач. Вместе с нами в Центре традиционно круглосуточно работают сотрудники МВД, МЧС, других силовых ведомств. Поверьте, нам по силам разрешить любую возникающую ситуацию, у нас очень большой опыт проведения успешных мероприятий федерального масштаба во многих регионах России.

Перед началом фестиваля мы обязательно подготовим памятку для местных жителей, куда обращаться по тем или иным вопросам, чтобы у вас был на руках четкий план действий во время фестиваля.

Ну и конечно же, мы приглашаем всех желающих местных жителей, кто не равнодушен к нашей музыке и любит русский рок так же, как его любим мы, стать нашими гостями. Информацию о том, как получить приглашения, мы сообщим накануне фестиваля.

