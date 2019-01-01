«Машина времени» отмечает полувековой юбилей грандиозным туром

Группе «Машина времени» в этом году исполняется 50 лет! В честь такого знаменательного события команда отправилась в масштабный тур. Перед стартом его очередной части Андрей Макаревич заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, как проходят гастроли. Подробности – только на НСН.

«Мы уже «отъездили» две большие области, скоро отправляемся в третью. Мы «покрыли» юг страны, Урал (я говорю о гастролях «Машины времени», связанных с 50-летием нашей команды, страшно сказать). Сейчас мы поедем в Сибирь и на Дальний Восток. Я получаю бешенное удовольствие, потому, что с нами работают прекрасные технические команды. С очень хорошим звуком, с очень хорошим светом, с прекрасными экранами, с профессиональными инженерами. Поэтому мы не тратим никаких усилий, чтобы добиться нужного нам звучания. Зрители очень довольны, мы очень довольны. Концерты у нас идут через день, поэтому мы успеваем выдохнуть, повидаться с друзьями, спокойно переехать из одного города в другой. Так что, дай бог, чтоб оно и дальше так шло», - пожелал артист.

А 29 июня «Машина времени» выступит в родном городе. Концерт в Москве пройдёт на стадионе «Открытие Арена». Так что скорее за билетами!

