«Маша и Медведи» разрываются между хард-роком и акустикой

Группа «Маша и Медведи» выпустила клип на песню «Здравствуй, Арарат!» Сам трек вышел ещё в прошлом году в качестве сингла. Маша Макарова заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказала, что сейчас коллектив работает над двумя альбомами сразу — один будет называться «Зимородок», а второй - «Раста Маха». Подробности – только на НСН.

«У нас был некий набор композиций над которыми мы работали, но в какой-то момент мы поняли, что концептуально лучше все-таки разделить эти вещи на две части. Одни принадлежат к хард-рок музыке, другие – к некому акустическому варианту. И то и другое очень интересно, те же хард-рок песни можно играть в акустике. Это тоже очень интересная версия. Больше того, у нас даже есть версия исполнения этих композиций с ситаром», - подчеркнула артистка.

Посмотреть клип на песню «Здравствуй, Арарат!» традиционно можно уже сейчас.

