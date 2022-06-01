Концерт рок-группы ДДТ перенесен на 17 июня 2023 года
Концерт рок-группы ДДТ, который должен был состояться на одной из площадок Москвы 10 июня, перенесен на 17 июня 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее этот концерт был перенесён с июня 2020 года из-за коронавируса.
Юрий Шевчук на концерте ДДТ в Уфе 18 мая высказался со сцены о своем отрицательном отношении к военной операции РФ на территории Украины. В отношении музыканта был составлен административный протокол.
На днях лидер ДДТ опроверг распространившуюся в сети информацию о приостановке концертной деятельности группы в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Концерт рок-группы ДДТ перенесен на 17 июня 2023 года
- Обладатель Кубка России по футболу Александр Беркетов умер в 46 лет
- Нобелевская медаль Муратова выставлена на торги за $6 250
- Число пропавших без вести после урагана в Мексике выросло до 33
- ВОЗ зарегистрировала 70 случаев смерти от оспы обезьян в Африке
- Блинкен: США против военной операции Турции на севере Сирии
- В Крыму отменили масочный режим
- В Йошкар-Оле будут судить осквернивших «Вечный огонь» иностранцев
- Скелет человека был найден при ремонте теплотрассы в Екатеринбурге
- Концерт ДДТ в Москве перенесли на открытую дату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru