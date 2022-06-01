Концерт рок-группы ДДТ перенесен на 17 июня 2023 года

Концерт рок-группы ДДТ, который должен был состояться на одной из площадок Москвы 10 июня, перенесен на 17 июня 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее этот концерт был перенесён с июня 2020 года из-за коронавируса.

Юрий Шевчук на концерте ДДТ в Уфе 18 мая высказался со сцены о своем отрицательном отношении к военной операции РФ на территории Украины. В отношении музыканта был составлен административный протокол.

На днях лидер ДДТ опроверг распространившуюся в сети информацию о приостановке концертной деятельности группы в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДДТ
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