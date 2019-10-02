Макаревич пообещал концерт с неповторимой программой

В эту пятницу не пропустите концерт Андрея Макаревича и Yo5. Музыканты сыграют сольные песни Макаревича и что-то из репертуара «Машины времени» в джазовых аранжировках. О том, почему два раза сыграть эту программу одинаково невозможно, рассказал Андрей Макаревич, заглянув в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности – только на НСН,

«Эта программа мне, в общем, дорога, потому, что она состоит исключительно из моих песен. Играем мы ее не часто и два раза сыграть эту программу одинаково (в отличие, например, от программ «Машины») невозможно. Она всегда будет разная. Там много инструментальных, они всегда разные. Поэтому все это мне очень интересно. Я надеюсь, что это будет интересно и тем, кто придет нас послушать. Музыканты со мной играют потрясающие, и, скажу еще раз, не так часто мы эту программу выкатываем»,- подчеркнул артист.

В прошлом году, кстати, у проекта Yo5 вышел дебютный альбом, ну послушать джаз от Андрея Макаревича можно будет 4 октября в Концертном зале на Новом Арбате.

