Макаревич: Для юбилейного концерта в Москве мы закупили дождевики

1 июля выходит новая книга Андрея Макаревича. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что это будет сборник рассказов. Подробности – только на НСН.

«Это рассказики, которые я писал, в основном, для разных журналов. Большей частью для «Русского пионера». С 29 июня она будет продаваться», - объявил Андрей Макаревич.

К слову о 29-ом, в субботу «Машина времени» с размахом отпразднует своё 50-летие на стадионе «Открытие Арена». Концерт состоится при любой погоде – группа готова ко всему.

«Мы в отчаянии от погоды. Уже закупили для концерта несколько тысяч дождевиков и будем раздавать их бесплатно всем, кто будет в танцпартере. Дело в том, что трибуны и сцена накрыты, а вот на танцполе может быть мокро», - предупредил артист.

Будем надеяться, что во время концерта в Москве всё-таки выйдет солнце, и пожелаем «Машине времени» удачного концерта.

