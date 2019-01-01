Lumen записали дуэт с Шевчуком

Группа Lumen выложила фото из студии с Юрием Шевчуком. На днях Тэм Булатов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что за совместный проект появился у музыкантов. Подробности – только на НСН.

«Совместный проект уже случился и мы уже показали, презентовали на фестивале «НАШЕСТВИЕ». Это песня «В бой» группы «ДДТ». Юрий Юлианович поддержал нас на сцене и очень важные части прочитал и пропел сам. Нам очень приятно, что Юрий Юлианович согласился тогда нас поддержать, а теперь мы фиксируем эту песню, «В бой», уже в студийном варианте. Думаю, что мы представим ее в обозримом будущем», - пообещал музыкант.

Поклонники артистов очень ждут наступления этого самого «обозримого будущего», чтобы услышать совместный трек. А пока можно пересмотреть выступление группы Lumen на «НАШЕСТВИИ -2017».

