Lumen рассказали, как выступали на Comic Con Russia
Артисты порадовали российских любителей комиксов премьерой своего клипа на песню «Страх», которая вошла в саунд-трек новых комиксов про Бэтмена.
Группа Lumen продолжает готовиться к большому концерту с новой программой «Страх». Клип на одноимённую песню команда представила на фестивале Comic Con Russia. Тэм Булатов, заглянувший в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и признался, что на конвенции фанатов комиксов оказался впервые. Подробности – только на НСН.
«Нам повезло потому, что прямо перед нами был мистер Кодзима, который представлял свою новую игру и, видимо, это было одним из главных события дня на «Комик Коне». И практически сразу, вслед за ним мы устраивали премьеру видеоклипа. Тем более, что Comic Con , как понятно из названия, это конвенция людей, которые к комиксам относятся достаточно трепетно», - подчеркнул артист.
Кодзиму в России в ближайшее время вы не увидите, а вот услышать группу Lumen можно будет уже совсем скоро. 8 ноября команда покажет программу «Страх» на большом концерте в московском клубе ADRENALINE STADIUM.
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