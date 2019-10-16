Lumen рассказали, как стать ближе и понятней собственным детям

Группа Lumen продолжает готовиться к презентации новой концертной программы «Страх». Одноимённая песня, как мы помним, стала частью саундтрека, который Lumen создали для комикса «Бэтмен. Тёмные ночи. Металл». Тэм Булатов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и рассказал, что этот факт здорово поднял имидж музыкантов в глазах их детей. Подробности – только на НСН.

«Вообще, так получилось, что дети всех участников группы Lumen любят «вселенную DC» и комиксы в принцы. Так что наша коллаборация ребят очень обрадовала и мы, как отцы, как родители, еще больше поднялись в их глазах. Ведь одно дело, когда есть папа, который играет какую-то музыку, а другое дело, когда он играет музыку для того, что ты очень-очень ценишь. Мы стали им ближе и понятной», - отметил артист.

Если вы не фанат комиксов, но фанат группы Lumen, значит, вы точно будете на одном из концертов тура «Страх». В Москве новую программу можно будет увидеть 8 ноября в клубе ADRENALINE STADIUM.

