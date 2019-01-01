Lumen объединят собственный юбилей с юбилеем «НАШЕСТВИЯ»

Участники «НАШЕСТВИЯ-2019» продолжают раскрывать секреты грядущего фестиваля и рассказывать о специальных сетах, которые готовят для Главного приключения года. Тэм Булатов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что группа Lumen повторит для зрителей фестиваля программу юбилейного тура, посвящённого 20-летию коллектива. Подробности – только на НСН.

«Пользуясь случаем хочу сказать, что мы от всей души поздравляем фестиваль «НАШЕСТВИЕ» с 20-летним юбилеем. И для того, чтобы отметить этот замечательный праздник, мы решили чуть-чуть, ненадолго вернуться в прошлое и поэтому специально взяли за основу своего сета юбилейную программу, посвященную нашему двадцатилетию. Мы уже начали продумывать программы и сейчас выбираем, что убрать из программы нашего юбилейного тура, а что, может быть, убрать», - отметил артист.

«НАШЕСТВИЕ-2019» состоится 18, 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Заезд на фестиваль откроется уже в четверг, в 17:00. И в этот вечер на Главной сцене выступят Глеб Самойлов и The Matrixx с симфоническим оркестром, и группировка «Ленинград». Билеты можно приобрести на сайте nashestvie.ru. Там же можно найти и точное расписание выступлений. Cет группы Lumen - в субботу, 20 июля, в 21:50.

