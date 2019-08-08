Lumen готовит песню для саундтрека к комиксу

Группа Lumen анонсировала новую концертную программу под названием «Страх». Одноимённая песня – это новый трек коллектива, который выйдет 21 сентября. Тэм Булатов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что эта песня войдёт в саундтрек к комиксу. Подробности – только на НСН.

«Песня войдет в саундтрек к комиксу про Бэтмена, который называется «Металл». Я уже познакомился с этой историей, пролистал все выпуски от начала до конца, чтобы понять, в чем там, собственно, суть. И мы специально об этой истории написали текст. В нем образы, не бьющие в лоб. То есть, те, кто прочитал этот комикс, поймут, о чем мы говорим, те, кто не прочитал, будут воспринимать эту историю совершенно иначе. Про Темного Рыцаря там не говорится, нет никаких отсылок, но это будет заглавная песня сборника. И еще из старых композиций мы подобрали те, которые по содержанию и настроению пересекаются с той историей, которая показана на страницах комикса», - пояснил артист.

Расписание тура «Страх» группы Lumen потихоньку начинает появляться на сайте команды.



