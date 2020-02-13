Лучшей песней года названы «Танцы» группы The Hatters

Лауреатом национальной музыкальной премии «Чартова дюжина 2020» в номинации «Песня» стала композиция питерской группы The Hatters «Танцы». За эту песню проголосовало большинство слушателей «НАШЕго Радио». Сингл с третьей пластинки Forte & Piano русско-цыганской алкохардкор группы за год года набрал наибольшее число народных голосов.

Группа не смогла приехать на церемонию вручения премии - у нее сейчас гастрольный тур. В видеообращении Юрий Музыченко пообещал написать еще пару песен, которые понравятся слушателям.

В четверг на площадке «ВТБ Арена» в Москве проходит XIII фестиваль «Чартова дюжина 2020» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Всего будут названы 13 победителей. Они были выбраны общенародным голосованием.



