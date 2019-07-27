Louna рассказала, почему в новом туре будет играть укороченную концертную программу

У группы Louna сегодня, 27 июля, намечается опен-эйр – команда сыграет сольник на московском дизайн-заводе «Флакон». Лусинэ Геворкян заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и коротко рассказала и о программе концерта, а также о планах на осенний сезон. Подробности – только на НСН.

«Это будет такой летний, приятный классный BEST. Мы закончили тур в поддержку альбома и с сентября мы едем в новый тур, посвященный 10-летию группы Louna. Там мы будем исполнять практически ту же самую программу, которую играли в «Стадиуме» и в «А2», только немножко в укороченном виде, потому, что если мы будем играть все, я просто сдохну к третьему городу тура», - призналась артистка.

Музыканты Louna предупредили, что этой осенью в Москве они планируют показать обновлённую акустическую программу. Так что всем, кто хочет зажечь под электричество, советуем прийти на «Флакон» – иначе придётся прождать целый год.

