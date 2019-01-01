Группа Louna поделилась с поклонниками live-клипом на песню «Мой рок-н-ролл». В ролике звучит новая версия песни из альбома, выпущенного в честь 10-летия команды. Лусинэ Геворкян заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и напомнила, что это был за релиз. Подробности – только на НСН.

«В этот альбом вошли все лучшие песни со всех наших пластинок, выпущенных за эти 10 лет, но в совершенно новом звучании. То есть, они не только перепеты, перезаписаны и пересведены, но и немного иначе аранжированы. У них более современное, более актуальное наше звучание», - подчеркнула артистка.

Новое видео было снято на московском юбилейном концерте группы. Кстати, группа Louna – одна из участниц фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019». Согласно информации на сайте nashestvie.ru сет команды состоится 19 июля, в пятницу, в 20:00. А еще на этом сайте можно купить билеты на фестиваль – времени до Главного приключения года остаётся всё меньше. «НАШЕСТВИЕ-2019» пройдет 18, 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области.

