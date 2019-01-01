Louna готовится к юбилейным концертам

Группа Louna готовится к своим юбилейным концертам в Москве и Санкт-Петербурге. Праздновать 10-летие команда собирается с размахом. Лусинэ Геворкян заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», чтобы рассказать о грядущем шоу. Артистка даже открыла пару секретов – например, имена нескольких специальных гостей концертов. Подробности – только на НСН.

«Мы готовим очень много спецэффектов, видеоинсталляции, световые инсталляции. Но, самое главное, что стоит отметить – это очень крутой (даже на наш взгляд) трек-лист. В нем будут песни со всех альбомов и синглов за все эти 10 лет. Он действительно будет очень объемным. В Москве планируется очень много гостей, в Санкт-Петербурге, к сожалению, поменьше. Будут совершенно неожиданные гости. Сейчас даже не буду называть имен, чтобы сделать интересный сюрприз», - отметила артистка.

Концерты, посвящённые 10-летию группы Louna, пройдут 18 мая в московском Adrenaline Stadium и 25 мая в санкт-петербургском А2 Green Concert.

