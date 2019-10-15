Louna готовит необычную акустику для Москвы и Питера

Группа Louna ездит по стране с юбилейной программой. В Москве и Санкт-Петербурге шоу, посвящённое 10-летию команды, уже состоялись, поэтому в эти города Louna вернётся с необычной программой. Как она называется, и как будет выглядеть на самом деле, рассказала Лусинэ Геворкян, загляну в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио». Подробности – только на НСН.

«Называем мы эту программу «акустика», но, на самом деле, это не совсем акустика в привычном всем понимании. Это будет что-то интересное и новаторские, по крайней мере для нас и для наших слушателей, звучащее совершенно необычно, что-то камерное, но не менее мощное, чем наши обычные программы. Но называем мы эту программу более-менее подходящим для массового восприятия определением «акустика». Если сейчас мы успеем все это сделать, то мы покажем новую обработку "Полюсов" и "Тоннеля", то есть песен, которые нигде еще не звучали в акустике или подобных акустике аранжировках», - отметила артистка.

Узнать, как звучит акустика от группы Louna, можно будет 30 ноября в московском ДК имени Горбунова и 5 декабря в петербургском клубе «Аврора».



