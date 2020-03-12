Лидер Little Big рассказал о песне для Евровидения

Как рассказал Прусикин в эфире одной из радиостанций, композиция создана в интересном стиле, в довольно новом формате для группы.

Он признался, что песню придумали все вместе в январе, когда находились на отдыхе, передает RT. Лидер коллектива охарактеризовал её как «рок-диско, металл-диско».

Премьера новой песни, с которой Little Big представит Россию на Евровидении состоится сегодня в вечернем эфире Первого канала.

