Лидер «Гудтаймс» рассказал о своей суперспособности
По словам Артема Шарова, именно эта сверспособность позволяет ему возвращаться из туров отдохнувшим. В отличие от остальных участников группы.
Группа «ГУДТАЙМС» этой осенью отправилась в тур в поддержку альбома «НАТЕ, КУШАЙТЕ». Выдержать настолько суровый гастрольный график могут не все музыканты, но Артём Шаров, заглянув в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» признался, что он – счастливый обладатель сверхспособности. Подроности – только на НСН.
«На самом деле, для меня тур – это большой тур. У меня обычно очень сильный недосып, но у меня есть один талант: я могу спать в туровом автобусе. Ребята все не спят, их трясет. А я сплю и высыпаюсь на месяцы вперед», - отметил артист.
Надеемся, Артём успеет выспаться перед большими концертами в Москве. Уже сегодня, 25 октября, ребята сыграют в питерском клубе «Аврора», а 1 ноября встречайте их в московском клубе «Арбат Холл». И не забудьте послушать новый альбом «НАТЕ, КУШАЙТЕ. Часть 2. Медовик»! А то подпевать не сможете.
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