Лидер F.P.G. о канонах рок-звездности: Клал я на них
Лидер группы F.P.G. в пресс-центре НСН рассказал, почему ему скучно быть одинаковым.
Лидера группы F.P.G. Антон «Пух» Павлов ответил на вопросы журналистов в пресс-центре НСН. Он, в частности, рассказал, с чем связаны изменения в его имидже.
«На каком-то инстинктивном уровне я пытаюсь сломать все шаблоны, следование каким-то канонам рок-звездности. Человек видит картинку, жертвой которой он становится. Я просто на это клал. Мне просто неинтересно и скучно быть одинаковым. Сегодня у меня такое настроение: я помыл голову и причесал ее.
Группа F.P.G. впервые начала появляться на музыкальных фестивалях в 1997-1998 годах. Тогда это были мероприятия, которые проходили в Нижнем Новгороде (родине фронтмена группы Антона «Пуха» Павлова) и городах Нижегородской области.
С 2005 года F.P.G. является участником фестиваля «НАШЕСТВИЕ». Фишкой группы является концертная программа «Punk-Jazz». В 2008 году команда выпустила одноименный альбом и вот уже больше 10 лет регулярно играет концерты «Punk-Jazz» с большим успехом.
На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».
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