Лев Лещенко и Loc-Dog представили совместный трек
15 июля 202115:12
Народный артист РСФСР Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog (Александр Жвакин) записали дуэт. Песня называется "Мы будем жить".
Об этом хип-хоп-исполнитель рассказал на своей странице в Instagram.
Музыканты уже выпустили клип на совместную композицию. Премьера видео состоялась на YouTube.
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15 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru