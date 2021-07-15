Лев Лещенко и Loc-Dog представили совместный трек

Народный артист РСФСР Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog (Александр Жвакин) записали дуэт. Песня называется "Мы будем жить".

Об этом хип-хоп-исполнитель рассказал на своей странице в Instagram.

Музыканты уже выпустили клип на совместную композицию. Премьера видео состоялась на YouTube.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Лызлова
ТЕГИ:РэперыЛев ЛещенкоМузыка
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