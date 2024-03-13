Ленни Кравиц получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде
13 марта 202411:11
Американский певец, продюсер и актер Ленни Кравиц получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде, сообщает People.
По словам 59-летнего артиста, звезда — прекрасная вещь, но если бы не было тех людей, с которыми можно разделить эту радость, то было бы не то.
«Настоящий подарок – присутствие большого количества людей, которые знали меня всю мою жизнь и прошли этот путь вместе со мной», — подчеркнул Кравиц.
Ранее звезду Джонни Деппа испортили вандалы на «Аллее славы» в Голливуде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Решетников: Россия вошла в топ-10 стран по внедрению ИИ
- Под Новошахтинском сбили три беспилотника
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
- СМИ: Украина намерена мобилизовать 500 тысяч новобранцев
- СМИ: При атаке БПЛА на Воронеж пострадала кровля магазина
- Тутберидзе потребовала от Тарасовой извиниться за слова о допинге Валиевой
- Симоньян опровергла информацию о том, что ей предложили пост министра культуры
- Игорь Угольников снимет фильм об обороне Тулы
- Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей
- В Минстрое заявили о нехватке порядка 1 млн специалистов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru