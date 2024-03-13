Ленни Кравиц получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде

По словам 59-летнего артиста, звезда — прекрасная вещь, но если бы не было тех людей, с которыми можно разделить эту радость, то было бы не то.

«Настоящий подарок – присутствие большого количества людей, которые знали меня всю мою жизнь и прошли этот путь вместе со мной», — подчеркнул Кравиц.

Ранее звезду Джонни Деппа испортили вандалы на «Аллее славы» в Голливуде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

