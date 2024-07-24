Легенды русского рока соберутся на фестивале в Нижнем Новгороде
На музыкально-экологический фестиваль «Рок чистой воды» в последние выходные июля соберутся легенды русского рока, сообщили в пресс-службе генерального партера мероприятия ФСК Регион.
В Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского 27 июля выступят группы: «Чайф», «Чиж & Co», «Пилот» и F.P.G., «Гран – КуражЪ», Ridols, «Невра», «Герои НВ», «Рок – Синдром», «Виконт», KARMA-JETS и SKYNET.
Начало концерта в 13.00.
На следующий день рок-музыканты и зрители вместе примут участие в уборке побережья Волги от мусора и запустят мальков стерляди в Волгу.
Для участников и гостей фестиваля организаторами разработан специальный дизайн футболок, на которых изображены древнерусские воитель и воительница.
«Нашу идею воплотил в жизнь известный среди любителей рока российский художник-иллюстратор – Лео Хао, автор обложек для альбомов рок-групп, фантастических романов и компьютерных игр. Учтено все: новгородские одежды и оружие XIII века. У мужчины узел ремня соответствует именно славянской традиции. Украшение и узоры женщины – тоже», — отметил первый заместитель генерального директора ФСК Регион Роман Капинос.
Цель фестиваля – привлечь внимание как можно большего числа людей к вопросам и проблемам экологии. Проход на фестиваль бесплатный.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм о легенде «Спартака» Фёдоре Черенкове покажут футболистам
- Туристы стали тратить больше денег в Калининградской области
- ГД до 2034 года разрешила сплошные рубки на Байкале для расширения БАМа
- Голикова: Потребление алкоголя в РФ снизилось почти в 2 раза за 15 лет
- Шесть жителей Южно-Сахалинска незаконно зарегистрировали 3,5 тысячи мигрантов
- Замначальника радиоцентра опроверг данные о подрыве его машины на парковке в Москве
- «Бесконечный скроллинг»: Россиянам назвали вредные привычки детей в интернете
- Блиновская выплатила 230 млн рублей долга перед налоговой
- Минцифры: стартовал прием заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы
- Патриарх Кирилл лишил сана записавшего видео с вагнеровцами священника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru