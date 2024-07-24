Легенды русского рока соберутся на фестивале в Нижнем Новгороде

На музыкально-экологический фестиваль «Рок чистой воды» в последние выходные июля соберутся легенды русского рока, сообщили в пресс-службе генерального партера мероприятия ФСК Регион.

В Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского 27 июля выступят группы: «Чайф», «Чиж & Co», «Пилот» и F.P.G., «Гран – КуражЪ», Ridols, «Невра», «Герои НВ», «Рок – Синдром», «Виконт», KARMA-JETS и SKYNET.

Начало концерта в 13.00.

На следующий день рок-музыканты и зрители вместе примут участие в уборке побережья Волги от мусора и запустят мальков стерляди в Волгу.

Для участников и гостей фестиваля организаторами разработан специальный дизайн футболок, на которых изображены древнерусские воитель и воительница.

«Нашу идею воплотил в жизнь известный среди любителей рока российский художник-иллюстратор – Лео Хао, автор обложек для альбомов рок-групп, фантастических романов и компьютерных игр. Учтено все: новгородские одежды и оружие XIII века. У мужчины узел ремня соответствует именно славянской традиции. Украшение и узоры женщины – тоже», — отметил первый заместитель генерального директора ФСК Регион Роман Капинос.

Цель фестиваля – привлечь внимание как можно большего числа людей к вопросам и проблемам экологии. Проход на фестиваль бесплатный.

