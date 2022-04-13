Лайма Вайкуле улетела из России в США
Певица Лайма Вайкуле покинула Россию и сейчас находится в Лос-Анджелесе вместе со своим мужем. Об этом сообщает портал Privātā Dzīve.
Супруг Вайкуле Андрей Латковский отметил, что причиной поездки стало медицинское обследование. Отмечается, что семья покинула страну еще в феврале.
«Лайма не может говорить, потому что мы сейчас заняты посещением врачей», – пояснил мужчина в комментарии изданию. Других подробностей он не привел.
При этом Вайкуле отказалась говорить о состоянии своего здоровья, отметив, что «в данный момент неприлично говорить о своих проблемах». Артистка не сказала, планирует ли вернуться в страну.
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