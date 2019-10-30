La Scala: Из «Патагонии» в «Агонию»

В прошлом году у группы La Scala вышел альбом «Патагония». В последнем треке на этой пластинке музыканты оставили пасхалочку, с помощью которой намекнули на возможное продолжение музыкальной истории. И оно не заставило себя долго ждать. Как рассказала Аня Грин, заглянувшая в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио», новый альбом «Агония» уже можно послушать на всех площадках. Подробности –только на НСН.

«В последнем треке был намек на то, что слушателей ждет вторая часть, которая вышла буквально недавно и получила более лаконичное название: «Агония». Что мы имеем в новом альбоме? Та же лирическая героиня, которая, на этот раз путешествует не по странам Латинской Америки, а в рамках одного города. Города грехов со всеми его притонами, цирком, парком аттракционов, больницами. Но финальным треком стала композиция «Компас» с намеком на светлое будущее, которая говорит, что пора заканчивать с меланхолией и депрессией и ехать дальше. А дальше мы с вами едем на наши сольные концерты. Ближайшие из них пройдут очень скоро», - пообещала артистка.

Концерты, действительно, уже совсем скоро: 3 ноября – Санкт-Петербург, клуб Акакао, а 9 ноября – Москва, клуб RED. Не пропустите!

