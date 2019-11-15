Курс на Балтику! «Подъемники» едут на каникулы в Калининград

Утреннее шоу «Подъемники» в полном составе покинет родную московскую студию и отправится на каникулы в Калининград. С 18 по 22 ноября ведущие «НАШЕго Радио» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков будут выходить в эфир на всю Россию из открытой студии на площади Победы, 10 (отель Radisson Blu).

Эфирная и экскурсионная программа «Подъёмников» на эти 5 дней будет насыщенная. Помогать знакомиться с самым необычным городом России, раскрывать его интригующие тайны им будут гости открытой студии – известные люди Калининграда.

Но это еще не всё. Чтобы глубже погрузиться в атмосферу Калининграда и встретиться со слушателями «НАШЕго Радио» в субботу, 23 ноября «Подъемники» отправятся на заключительный матч тура Футбольной национальной лиги между ФК Балтика - ФК Мордовия.

Актуальные подробности о том, кто именно станет гостем эфира, куда и с кем отправятся ведущие «НАШЕго Радио» на экскурсию можно найти на сайте www.nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.

Справка:

«Наше радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн. слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «Наше Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».



