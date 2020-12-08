Концерты «Би-2» и других музыкантов покажут в кинотеатрах

Сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» покажут на большом экране новое шоу рок-группы «Би-2». Об этом музыканты сообщили в своём Facebook.

Шура и Лёва рассказали, что в каждом выпуске «Биологии» отечественные и зарубежные группы и исполнители самых разных направлений «будут играть лайвы», а они будут задавать гостям «не самые удобные вопросы». Первыми участниками станут авторы шоу - «Би-2».

«Всё это - с крутейшим 5.1 саундом и офигенно сочной картинкой», - подчеркнули музыканты.

Показы «Биологии» стартуют 15 декабря сразу в 30 городах России, где есть кинотеатры «Синема Парк» и «Формула Кино». Шура и Лёва добавили, что один из московских премьерных сеансов будут презентовать лично.

