Концерт Басты в «Лужниках». Фоторепортаж

Специальные корреспонденты НСН побывали на рекордных концертах Басты в "Лужниках". За два дня артисту вживую подпевали 144 500 человек. ФОТО: Алина Артемчук / НСН

«Многие пишут, что Баста уже не тот. Я не тот с того дня, как родился. Всегда был не тот в школе, в музыкальной школе, в жизни. Я пример того, что необязательно делать только то, что ожидают другие, надо жить по сердцу. Я доволен своей жизнью и благодарен людям, которые разделяют мой стиль жизни». ФОТО: Екатерина Малиновская / НСН

«Концерты в «Лужниках» - самые комфортно организованные нами выступления. Все прошло на высочайшем уровне технически. На арене работают 500 человек, чтобы обеспечить встречу гостей и проведение мероприятия». ФОТО: Алина Артемчук / НСН

«Я и есть спецэффект, в этом фишка. Какой я буду спецэффект делать под песни? Танцующий балет выйдет под строчку «Хорошо там, где нас нет»? ФОТО: Яна Салахова / НСН

«Наш клип на песню «Смерть» занял третье место на Берлинском кинофестивале. Он соперничал с Леди Гагой и Трэвисом Скоттом. Это крутая концептуальная работа и я счастлив, что у нас это есть». ФОТО: Яна Салахова / НСН

«Почему под мою музыку хочется сделать предложение руки и сердца? Не знаю, но я счастлив. Таких предложений было сделано уже около двухсот на моих концертах». ФОТО: Яна Салахова / НСН

«Многие коллеги называют меня батей? Я отношусь к этому с пониманием. Это оценка моего возраста больше. Уже можно дедом называть», - иронизирует 45-летний артист. ФОТО: Яна Салахова / НСН

«Как я отдыхаю после концертов? Я не устаю. Надо тренироваться, быть готовым к физическим нагрузкам и тогда концерт будет динамичным и приятным. Поешь свои песни, бегаешь по сцене, люди подвепают. Это кайф!» ФОТО: Алина Артемчук / НСН

«Нет такой песни, которая мне надоела. Я с удовольствием пою их. У меня большой выбор, программу можно менять постоянно. Главное, слова не забыть!» ФОТО: Екатерина Малиновская / НСН