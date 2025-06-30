Концерт Басты в «Лужниках». Фоторепортаж
На большой спортивной арене «Лужники» в Москве 27-28 июня прогремели два подряд концерта рэпера Басты. Выступления побили рекорд по посещаемости в столице.
Специальные корреспонденты НСН побывали на рекордных концертах Басты в "Лужниках". За два дня артисту вживую подпевали 144 500 человек.ФОТО: Алина Артемчук / НСН
«Многие пишут, что Баста уже не тот. Я не тот с того дня, как родился. Всегда был не тот в школе, в музыкальной школе, в жизни. Я пример того, что необязательно делать только то, что ожидают другие, надо жить по сердцу. Я доволен своей жизнью и благодарен людям, которые разделяют мой стиль жизни».ФОТО: Екатерина Малиновская / НСН
«Концерты в «Лужниках» - самые комфортно организованные нами выступления. Все прошло на высочайшем уровне технически. На арене работают 500 человек, чтобы обеспечить встречу гостей и проведение мероприятия».ФОТО: Алина Артемчук / НСН
«Я и есть спецэффект, в этом фишка. Какой я буду спецэффект делать под песни? Танцующий балет выйдет под строчку «Хорошо там, где нас нет»?ФОТО: Яна Салахова / НСН
«Наш клип на песню «Смерть» занял третье место на Берлинском кинофестивале. Он соперничал с Леди Гагой и Трэвисом Скоттом. Это крутая концептуальная работа и я счастлив, что у нас это есть».ФОТО: Яна Салахова / НСН
«Почему под мою музыку хочется сделать предложение руки и сердца? Не знаю, но я счастлив. Таких предложений было сделано уже около двухсот на моих концертах».ФОТО: Яна Салахова / НСН
«Многие коллеги называют меня батей? Я отношусь к этому с пониманием. Это оценка моего возраста больше. Уже можно дедом называть», - иронизирует 45-летний артист.ФОТО: Яна Салахова / НСН
«Как я отдыхаю после концертов? Я не устаю. Надо тренироваться, быть готовым к физическим нагрузкам и тогда концерт будет динамичным и приятным. Поешь свои песни, бегаешь по сцене, люди подвепают. Это кайф!»ФОТО: Алина Артемчук / НСН
«Нет такой песни, которая мне надоела. Я с удовольствием пою их. У меня большой выбор, программу можно менять постоянно. Главное, слова не забыть!»ФОТО: Екатерина Малиновская / НСН
«Будут ли «Лужники» через 20 лет? Не знаю, планов не строю. Главное, сегодня максимально сделать все, что могу. Чтобы завтра не было стыдно».ФОТО: Алина Артемчук / НСН
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