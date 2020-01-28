Конкурс продолжается! Радио JAZZ 89.1 FM продлило сертификат путешествия на Хайнань

Стартовавший в декабре на Радио JAZZ 89.1 FM интерактивный розыгрыш семейного путешествия на о.Хайнань в отель Sanya Xiangshui Bay Marriott Resort 5*на 7 дней продолжается. Сертификат, который получит победитель, будет действителен с мая 2020 года по май 2021 года. Таким образом, планировать отдых на экзотическом острове можно будет почти 1 год.

Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на станицу Радио JAZZ 89.1 FM в Instagram и накапливать баллы. Специально разработанный для радиостанции искусственный интеллект подскажет, как выиграть призы.

Как накапливать баллы:

- Каждую неделю Пн, Ср, Пт в эфире Радио JAZZ 89.1 FM утром, днем и вечером услышать секретное слово и отправить его в сообщении в директ станицы Радио JAZZ 89. FM в Instagram. За выполнение этого задания начисляется 75 баллов.

- Во время работы «JAZZ каток» в саду «Эрмитаж», нужно сделать фото на территории катка

и выложить на своей странице в Instagram с хештегом #jazzкаток. От одного пользователя принимается не более 1 фотографии в день, которая проходит модерацию. За выполнение этого задания начисляется 20 баллов.

- Каждую последнюю субботу месяца Радио JAZZ 89.1 FM проводит на территории «JAZZ каток» тематические color-вечеринки. Цель - сделать фото с аксессуарами соответствующего цвета и выложить на своей странице в Instagram с хештегом #jazzкаток. От одного пользователя принимается не более 3-х фотографий, которые проходят модерацию и выбирается 1. За выполнение этого задания начисляется 40 баллов.

07.03.2020 на гала-вечеринке «JAZZ каток» победителю розыгрыша будет вручен главный приз. Рейтинг участников, перечень призов и порядок их получения можно посмотреть на сайте www.radiojazzfm.ru.

Справка:

Радио JAZZ 89.1 FM входит в состав «Мультимедиа Холдинг» вместе с такими радиостанциями как НАШЕ Радио, ROCK FM, Радио ULTRA, телеканалом НАШЕ ТВ, информационным агентством «Национальная Служба Новостей», студией звукозаписи VINTAGE RECORDS STUDIO, агентством «УЛЬТРА ПРОДАКШН» и входящим в его состав заводом по изготовлению виниловых пластинок «Винил Рекордс».

