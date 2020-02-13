Клип группы «Пикник» признан лучшим на «Чартовой дюжине»

Победителем в номинации «Видеоклип» 13-й национальной музыкальной премии «Чартова дюжина» становится группа «Пикник» со своим видео «Лиловый корсет».

Номинация «Клип» была учреждена с самого начала Премии в 2008 году. Победа в этом году могла достаться группе Би-2 за клип «Философский камень» с Сергеем Буруновым и «Гудтаймс», претендовавшей на награду вместе синглом «Пора Смириться» (feat. Александр Чача Иванов). Но призовая «золотая» пластинка ушла группе «Пикник».

13 февраля на новой площадке «ВТБ Арена» проходит юбилейный XIII фестиваль «Чартова дюжина» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Будут оглашены победители в 13 номинациях.



