Кипелов готовит серию концертов с оркестром

Группа «Кипелов» в октябре начнёт тур с симфоническим оркестром. Первые репетиции уже позади. Валерий Кипелов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и признался, что это будут не самые простые гастроли. Подробности – только на НСН.

«Нужно будет выезжать заранее, тем более, оркестры будут разные. Ну, то есть, если три города, расположенные недалеко друг от друга – один оркестр, а так будет один дирижёр, а оркестры будут меняться. А с каждым оркестром нужно будет сыгрываться, привыкать, есть масса нюансов. Я не знаю, все ли они одинакового уровня, или кто-то круче, кто-то нет. И в этом плане у меня были свои предрассудки, но музыканты меня убедили сделать все именно так. К тому же у нас уже был опыт работ с оркестрантами во время студийно записи макси-сингла "Отражение"», - пояснил артист.

До Москвы и Петербурга Кипелов и оркестр, согласно расписанию тура, доберутся только через 3 месяца. 30 ноября коллектив сыграет в петербургском Ледовом Дворце, а 7 декабря – в Московском «Крокус Сити Холле».

