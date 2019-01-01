Кинчев: Я рад вернуться на «Горбушку»

ДК имени Горбунова, легендарная «Горбушка», снова вернулась на карту концертных залов Москвы. 25 мая в рамках ЛЕГЕНДА FEST на культовой площадке выступит «Питерский рок-десант»: 6 групп из Северной столицы. Причем каждая команда отыграет полноценный часовой сет. В этот вечер на сцену «Горбушка» выйдут «Пилот», «Северный Флот», «Горшенев», «Аффинаж», «Бригадный Подряд» и «Кирпичи». А 30 мая в ДК «АлисА» отыграет концерт «НАШ-ВАШ выбор». Константин Кинчев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и признался, что с радостью возвращается на легендарную площадку. Подробности – только на НСН.

«Я рад возвращению на эту площадку потому, что с «Горбушкой» очень много связано. Там у меня прошло очень много хороших концертов. Так что, все очень хорошо»,- отметил артист.

«НАШ-ВАШ Выбор» – это концерт по заявкам слушателей. Константин Кинчев рассказал, каким оказался выбор «алисоманов» на этот раз.

«Есть несколько подколов в наш адрес. Если на прошлых «выборах» одним из таких подколов стала песня «Кода», то сейчас выкопали песню «Аккумулятор». Честно говоря, мы ее и песней-то не считали. Так, баловство. Но раз захотели, значит услышат. А в целом для меня выбор не оказался неожиданным», - резюмировал артист.

А в Санкт-Петербурге концерт «Наш-Ваш выбор» «АлисА» сыграет уже завтра, 24 мая. Концерт пройдет в клубе «Космонавт».

