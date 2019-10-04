Кинчев: Я привык, что наши новые альбомы никому не нравятся

В эти выходные, 5 и 6 октября, слушайте в эфире «НАШЕго радио» радиопрезентацию нового альбома группы «Алиса» «Посолонь» с эксклюзивными комментариями Константина Кинчева. Музыкант расскажет, почему эту пластинку надо слушать на виниле, как пишутся песни, и что такое чудо. Кстати, Константин Кинчев, заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио», признался, что отзывы поклонников об альбоме его удивили. Подробности – только на НСН.

«Там есть отзывы и негативные, но их меньше, чем обычно. Я привык, что альбомы, которые мы делаем, никому не нравятся. Единственный момент был схожий с выходом альбома «Посолонь», когда мы записали пластинку «Джаз». Вот альбом «Джаз» понравился всем. Почему-то», - рассказал артист.

Услышать новые песни «Алисы» вживую можно будет совсем скоро - 9 ноября концерт-презентация пройдёт в петербургском СК Юбилейный, а 16 ноября – в московском Adrenaline Stadium. Ну а эти выходные не забывайте слушать «НАШЕ радио», чтобы не пропустить радиопрезентацию альбома «Посолонь».

