Кинчев назвал дату презентации нового альбома

Группа «Алиса» объявила даты концертной презентации нового альбома группы. 9 ноября 2019 пластинку под названием «Посолонь» представят в петербургском Дворце Спорта «Юбилейный», а 16 ноября в московском Adrenaline Stadium. Между прочим, в рамках проекта на краудфандинговой платформе PLANETA.RU можно приобрести именные приглашения на концерты с автографом Константина Кинчева. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, почему в наше время особенно ценны винил и CD. Подробности – только на НСН.

«По сути, винил и CD – носители раритетные, поскольку без них люди обходятся уже давным-давно. CD слушать уже не на чем, разве что, в машине, и для винила нужно специальное оборудование. Поэтому, по сути, мы предлагаем купить эксклюзив, то есть то, что можно поставить на полку. Плюс ко всему, там еще будет напечатано на века твое имя. И на всех этих экземплярах будет стоять автограф», - подчеркнул артист.

Напомним, «Алиса» проводит необычный эксперимент: купить новый альбом коллектива можно только на сайте PLANETA.RU. Релиз альбома назначен на сентябрь.

