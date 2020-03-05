Кэти Перри забеременела от актера Орландо Блума

Известная американская певица Кэти Перри подтвердила свою беременность. Отцом ее первенца станет известный английский актер Орландо Блум.

О своем интересном положении исполнительница рассказала в клипе Never Worn White («Никогда не надевала белое»), намекая на то, что никогда не была замужем. Премьера клипа состоялась на YouTube, сообщает NEWS.ru

Певица не уточнила, на каком сроке она сейчас находится, однако поклонники предположили, что мамой она станет совсем скоро, отмечает телеканал «360».

Для Кэти Перри это будет первый ребенок, у Блума есть 9-летний сын, который родился в браке с моделью Мирандой Керр.

В феврале прошлого года стало известно, что Блум и Перри обручились.

